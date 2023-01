Comizio di Bonaccini a San Leucio, Fratelli d’Italia all’attacco: ha pagato gli spazi utilizzati al Belvedere?

CASERTA I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Paolo Santonastaso e Pasquale Napoletano hanno inoltrato un’interrogazione al sindaco Carlo Marino ed al presidente del Consiglio comunale Lorenzo Gentile chiedendo di conoscere se sono state rispettate le modalità previste dal disciplinare (artt.5, 6 e 8) per richiedere gli spazi in occasione dell’incontro politico tenuto ieri pomeriggio dal candidato alla segreteria nazionale del Pd, Stefano Bonaccini, presso il Belvedere di San Leucio. “Chiamo di conoscere – spiegano nell’interrogazione – se sono state versate all’amministrazione le somme previste dall’articolo 3 del disciplinare per l’occupazione del cortile denominato ‘Ferdinando’, dove si è svolto l’evento di domenica 13 gennaio”.