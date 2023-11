Commemorazione dei defunti: furti e razzie nel cimitero, telecamere sabotate

Ignoti hanno atteso questi giorni per saccheggiare il camposanto.

SANT’ARPINO. Hanno atteso proprio questi giorni, dedicati alla commemorazione dei defunti, per far razzie nel cimitero cittadino. Nella notte del 31 ottobre, ignoti si sono introdotti nel cimitero di Sant’Arpino per rubare oggetti sacri e fiori, non prima di avere sabotato le telecamere poste all’ingresso del camposanto, per evitare di essere riconosciuti.