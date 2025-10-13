Commessa di un negozio sulla Nazionale Appia finisce al pronto soccorso: brutta ferita alla testa

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASAPULLA – Una giovane commessa è stata trasportata all’ospedale di Caserta questa mattina a seguito di una caduta accidentale avvenuta nell’esercizio commerciale dove è impiegata. L’incidente si è verificato in un negozio di accessori per la casa situato lungo via Nazionale Appia.

La donna, impegnata nelle operazioni di pulizia della vetrina, sarebbe scivolata battendo violentemente la testa al suolo. Immediato l’allarme con l’intervento dei soccorsi sanitari del 118. Giunta sul posto, l’ambulanza ha prestato le prime cure alla lavoratrice, stabilizzandone le condizioni.