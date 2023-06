Compravendita di auto tra Italia e Germania per evadere il fisco, 5 arresti

Ben 38 milioni di euro sottratti al fisco.

CASERTA – Cinque persone sono state arrestate mentre 450 sono le perquisizioni eseguite, di cui piu’ di 50

in Italia, nel corso di una operazione coordinata dalla Procura europea ed eseguita dai finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma, Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi, Padova, Rovigo, Bologna, Piacenza, Fermo, Firenze, Bari,

Brindisi, Lecce, Caserta, Salerno, Palermo, Trapani, Ragusa e Messina. Inoltre sono stati sequestrati immobili e auto di

lusso in Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. L’indagine avrebbe portato alla ribalta

un vasto schema di frode Iva gestito da un gruppo criminale organizzato nel commercio internazionale di automobili, che si stima aver compravenduto, nel periodo tra il 2017 e il 2023, circa 10mila autoveicoli, per un fatturato fraudolento

complessivo di 225 milioni di euro e connessa perdita di gettito Iva per 38 milioni di euro.