PIEDIMONTE MATESE (Lidia e Christian de Angelis) – La comunità di Piedimonte Matese sta esprimendo il suo cordoglio per la dipartita Bruno Iasalvatore, volto noto in città, apprezzato per le sue doti umani, la sua simpatia.

L’uomo, 54enne, lascia le sorelle e i fratelli nel dolore.

I funerali avranno luogo domani, mercoledì, alle 16 nella Chiesa di San Marcello e San Michele in Sepicciano a Piedimonte Matese.