Comunità piange la scomparsa di Michele, morto a soli 43 anni

CAIAZZO – Un dolore profondo ha colpito la comunità di Caiazzo per la prematura scomparsa di Michele Acito, venuto a mancare all’età di 43 anni. La notizia della sua morte ha suscitato sgomento e commozione in città, lasciando un vuoto tra quanti lo conoscevano e gli volevano bene.

Michele era apprezzato da tutti come un uomo dal cuore gentile, educato, rispettoso e sempre pronto ad aiutare gli altri. La sua perdita ha toccato nel profondo non solo i familiari, ma anche amici, colleghi e semplici conoscenti.

A piangerlo sono la madre Luisa, il padre Domenico, la sorella Rosa, e tutti i parenti che in queste ore stanno ricevendo l’affetto e la vicinanza di un’intera comunità, unita nel cordoglio.

La salma arriverà a Caiazzo nel pomeriggio di venerdì, direttamente dall’ospedale Regina Elena di Roma. Sarà accolta alle ore 16.00 presso la Cattedrale di Caiazzo, dove amici e cittadini potranno rendergli l’ultimo saluto.

I funerali si terranno sabato mattina, alle ore 10.00, sempre nella Cattedrale.