Comunità riunita a Castel Volturno, grande festa per il santo patrono

L’evento è stato accolto con grande partecipazione

CASTEL VOLTURNO – Grande successo per le festività di Ferragosto a Castel Volturno e in occasione dei festeggiamenti di San Rocco compatrono con San Castrense. Particolarmente bella la processione fluviale con i fuochi pirotecnici che hanno tenuto i numerosi presenti con il naso all’insù. Un fiume di gente come da anni non si vedevano. Successo anche per la serata con Enzo Avitabile, giorno 15.