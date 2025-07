Con l’Apecar pieno di rifiuti, addirittura un frigo vecchio: denunciati due di MARCIANISE

CAPODRISE – Viaggiavano a bordo di un Piaggio 600 carico di ferro vecchio e vecchi elettrodomestici, ma senza alcuna autorizzazione per il trasporto dei rifiuti. A bloccarli sono stati i carabinieri della radiomobile di Marcianise, che durante un controllo di routine hanno scoperto il trasporto non regolare.

I due uomini, di 55 e 48 anni, entrambi di Marcianise, sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti. Oltre alla denuncia, i militari hanno sequestrato sia il veicolo che il materiale trasportato, in attesa che l’ARPAC (l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) verifichi la natura esatta dei rifiuti.