Con Marcello De Rosa alla Provincia regna la sua Casapesenna. Affidamento diretto da 95 mila euro all’architetto concittadino. E il suo ex assessore…

La linea Colombiano sembra già in azione, messa in atto da colui che sarà il suo vicepresidente in caso di vittoria alle elezioni provinciali dell’imprenditore e sindaco di San Marcellino, legato a triplo filo a Giovanni Zannini

CASAPESENNA – Le parole di Anacleto Colombiano, candidato alla presidenza della provincia di Caserta per volontà di Giovanni Zannini, rilasciate qualche giorno fa ad un giornale napoletano, furono molto chiare: continuare con gli appalti e, di conseguenza, ma questo lo aggiungiamo noi per ragionamento logico, muovere soldi.

E anche l’attuale vicepresidente facente funzioni di presidente della Provincia, Marcello De Rosa, sta seguendo questa linea. Non a caso, sarà il vice di Colombiano se il sindaco di San Marcellino dovesse diventare presidente. Il vicepresidente De Rosa, come scritto in altri articoli, si sta affidando a vecchie conoscenze, con tante società e soggetti che hanno lavorato nella sua sindacatura di Casapesenna che ora leggiamo negli atti della provincia, non raramente firmati dal dirigente Giovanni Solino.

Ed è proprio Solino ad aver messo nero su bianco un affidamento diretto per 95mila euro all’architetto Giuseppe Diana, professionista di Casapesenna classe 1986.

Al 38enne, tra qualche giorno 39enne, è stato consegnato il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il nuovo Polo Museale provinciale, per il quale si effettueranno a Villa Vitrone, a Caserta, lavori da 1 milione e 750 mila euro, legati ai soldi dell’Europa del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

E l’abbiamo detto, Marcello De Rosa si fida dei suoi concittadini, si fida di chi ha già conosciuto. E in questo caso è stato il suo Gabinetto, con determina del 3 giugno a firma del dirigente Gerado Palmieri, indagato nell’inchiesta su corruzione che ha portato all’inchiesta su Giorgio Magliocca e le sue dimissioni,

ha messo nero su bianco la partecipazione al Progetto dell’Unione delle Province denominato Game, relativo a tematiche sportive, dell’

Al momento siamo alla fase embrionale di questo progetto, ma essendo inserita tra i venti enti partner della Provincia, l’associazione Gocce di vita lavorerà in questi mesi, ricevendo un giusto e riteniamo non risicato compenso per le sue attività.

CLICCA E LEGGI L’INCARICO A GIUSEPPE DIANA