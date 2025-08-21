CONCERTO DI LIGABUE. Aiutiamo i fans di tutta Italia a non farsi rapinare a CASERTA

Una tendenza spiacevole, che rischia di gettare ulteriore disonore sulla città capoluogo, preda di una speculazione che certamente non lascerà un buon ricordo alle decine e decine migliaia di persone che vi affluiranno per assistere allo spettacolo del rockman di Correggio

CASERTA (g.g.) – Stamattina siamo stati costretti ad occuparci di una vicenda un po’ strana, subita, francamente, dall’Hotel Cavalieri che si trova a Caserta, in Piazza Vanvitelli, sui prezzi del parcheggio contiguo, aumentati per il 350% in occasione del concerto di Ligabue, dei due di Giorgia e di quello di Gianna Nannini (CLICCA E LEGGI).

Una tendenza spiacevole, che rischia di gettare ulteriore disonore sulla città capoluogo, preda di una speculazione che certamente non lascerà un buon ricordo alle decine e decine migliaia di persone che vi affluiranno per assistere allo spettacolo del rockman di Correggio.

E allora proprio in questo frangente, occorre segnalare a tutti quelli che avranno la possibilità di incrociare questo nostro articolo, che la grande organizzazione dell’evento, visto nel 6 settembre ha varato un dettagliatissimo piano parcheggi a cui ha lavorato anche l’organizzatore casertano Massimo Vecchione, che in questa circostanza ha avuto un’importante gratificazione nel momento in cui sta affiancando, in tutto e per tutto nella logistica dell’evento, uno dei manager più importanti d’Europa, Ferdinando Salzano.

Con 25 euro, si potrà parcheggiare l’auto in aree assolutamente custodite, sorvegliate. E soprattutto, ci saranno navette dell’organizzazione che arriveranno nei punti di stazionamento per portare i fans nella zona della Reggia di Caserta, dove sin dalla mattina sarà aperto per il LigaVillage, che prevede una serie di eventi collaterali, di visite, luoghi creati ad hoc che raccontano la vita e la carriera dell’artista e che accompagneranno tutti all’ora X del concerto.

Allora, allo scopo di non farvi rapinare dagli speculatori che hanno addirittura stabilito un prezzo di 40 euro al giorno, vi indichiamo, avvertendovi che il tutto può essere consultato sul sito Parkforfun,

una piattaforma per prenotare lo stallo versando in anticipo i 25 euro.

Queste stesse navette cominceranno ad essere disponibili già 5 minuti la fine del concerto, per accompagnare i fan alle loro auto.

Queste le località di parcheggio stabilite dall’organizzazione: