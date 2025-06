Concorso esterno e intestazione fittizia: la Cassazione conferma la condanna per la moglie dell’ex boss

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE– La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per Albina Natale, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. Il verdetto mette un punto fermo a un procedimento nato da un’indagine approfondita sul clan Belforte,

Natale, già condannata in secondo grado con rito abbreviato nel 2016, è la moglie di Bruno Buttone , esponente di spicco del clan Belforte e oggi collaboratore di giustizia.

Nel ricorso presentato in Cassazione, i legali della Natale avevano sostenuto la presunta estraneità della donna ai fatti. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto fermamente la tesi difensiva. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno evidenziato che non si può parlare di “inerzia coniugale” quando la persona imputata mantiene contatti diretti e continuativi con altri membri del clan.