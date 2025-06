CONCORSO VIGILI URBANI A MONDRAGONE. Candidata esclusa con un VERBALE FALSO redatto da Bonuglia e dalla commissione esaminatrice

E NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MONDRAGONE – Un concorso pubblico per l’assunzione di due funzionari della Polizia Locale bandito dal Comune di Mondragone nel marzo 2022 finisce sotto la lente della Procura di Santa Maria Capua Vetere per un presunto falso ideologico volto a estromettere una candidata.

Nel mirino degli inquirenti sono finiti l’allora comandante dei vigili urbani, David Bonuglia, e i membri della commissione esaminatrice, Alessandro Buttarelli (presidente) e Daniele Basso (segretario).

Secondo la tesi accusatoria, supportata dalle indagini condotte dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e del Nucleo Investigativo di Caserta, i tre avrebbero redatto un documento falso con l’intento preciso di escludere una partecipante al concorso.

L’atto incriminato avrebbe attestato, in modo mendace, che le prove d’esame fossero già iniziate alle ore 8:43 e che la donna, presentandosi in ritardo, avrebbe comunque preteso di essere ammessa. Di conseguenza, il presidente della commissione avrebbe dovuto dichiararne l’esclusione.

La ricostruzione della Procura, rappresentata dai PM Maria Alessandra Pinto e Daniela Pannone, smentisce categoricamente questa versione: le prove non erano ancora cominciate all’ora indicata, ed era stata svolta solo la fase preliminare di identificazione dei candidati. Questa discordanza ha portato all’accusa di falso ideologico per Bonuglia, Basso e Buttarelli.



La vicenda si inserisce in un contesto più ampio che vede David Bonuglia al centro di un’indagine ramificata. Lunedì mattina, infatti, il giudice Maria Pasqualina Gaudiano ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex comandante, a seguito di un interrogatorio preventivo. A Bonuglia vengono contestati anche i reati di falso, peculato, minacce e concussione, delineando un quadro di presunta illegalità ben più esteso all’interno della gestione della Polizia Locale.