Conosce l’amante su Facebook e lascia i figli e il marito. Oggi era attesa in Tribunale

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Mollò marito e 4 figli per fuggire da un uomo conosciuto in chat, oggi una delle ultime udienze con il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Contro la donna, C.D.L. è stata già sentenziata la decisione del tribunale di minori di Napoli riguardante la decadenza dal ruolo genitoriale, affidando i quattro figli al marito Francesco Lettieri. In aula oggi la donna non si è presentata.

Il tutto inizia nel 2015 quando un giorno, con la scusa di accompagnare un suo parente a fare una visita presso una clinica di Maddaloni, la donna C.D.L., scompare nel nulla. La donna in effetti, si trasferisce armi e bagagli a Livorno, in Toscana, dove va a convivere con un uomo conosciuto su Facebook con cui, nei mesi precedenti, aveva intrecciato una fitta rete di messaggi in chat e da cui ha poi avuto in seguito un quinto figlio.

Dopo aver lasciato marito e i primi quattro figli, la donna ha in seguito lasciato anche il suo amante ed ora sembra che continui a vivere nel livornese con un’amica.