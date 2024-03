Consigliera comunale rinviata a giudizio per calunnia

Denunciata dall’ex marito.

ORTA DI ATELLA. E’ finita sotto processo per calunnia una consigliera comunale di Orta di Atella, oggi rinviata a giudizio dal gup Pia Sordetti del tribunale di Aversa- Napoli Nord. La donna avrebbe ingiustamente accusato l’ex marito di non versare il mantenimento per i figli e di averla, tra l’altro, maltrattata. Le sue denunce hanno portato al processo contro l’uomo, poi finito con un’archiviazione ma ora è proprio lei che deve rispondere di calunnia, perché a sua volta querelata dall’ex coniuge. Nel mese di settembre dovrà, infatti, presentarsi davanti al giudice monocratico.