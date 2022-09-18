Controlli nella movida, due denunciati

18 Settembre 2022 - 20:00

MONDRAGONE – I CARABINIERI DEL REPARTO TERRITORIALE DI MONDRAGONE, NELL’ULTIMO FINE SETTIMANA, CON CONCENTRAZIONE NELLE ORE SERALI E NOTTURNE CONCOMITANTI CON LA C.D. MOVIDA HANNO ESEGUITO UN SERVIZIO COORDINATO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, FINALIZZATO AL CONTRASTO DELL’ILLEGALITÀ DIFFUSA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
IL PARTICOLARE SERVIZIO HA CONSENTITO DI DEFERIRE, IN STATO DI LIBERTÀ DUE PERSONE, UN DICIANNOVENNE DI ORIGINI MAROCCHINE E UN TRENTENNE RESIDENTE A CASTEL VOLTURNO, RITENUTE RISPETTIVAMENTE RESPONSABILI DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALL’A.G. E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
INOLTRE, NEL CORSO DEL SERVIZIO SONO STATE CONTROLLATE 41 PERSONE E 23 VEICOLI, OLTRE A TRE ESERCIZI COMMERCIALI. NUMEROSE SONO STATE LE SANZIONI ELEVATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CHE HANNO PORTATO, TRA L’ALTRO, AL SEQUESTRO DI DUE AUTOVETTURE.