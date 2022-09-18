MONDRAGONE – I CARABINIERI DEL REPARTO TERRITORIALE DI MONDRAGONE, NELL’ULTIMO FINE SETTIMANA, CON CONCENTRAZIONE NELLE ORE SERALI E NOTTURNE CONCOMITANTI CON LA C.D. MOVIDA HANNO ESEGUITO UN SERVIZIO COORDINATO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, FINALIZZATO AL CONTRASTO DELL’ILLEGALITÀ DIFFUSA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
IL PARTICOLARE SERVIZIO HA CONSENTITO DI DEFERIRE, IN STATO DI LIBERTÀ DUE PERSONE, UN DICIANNOVENNE DI ORIGINI MAROCCHINE E UN TRENTENNE RESIDENTE A CASTEL VOLTURNO, RITENUTE RISPETTIVAMENTE RESPONSABILI DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALL’A.G. E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
INOLTRE, NEL CORSO DEL SERVIZIO SONO STATE CONTROLLATE 41 PERSONE E 23 VEICOLI, OLTRE A TRE ESERCIZI COMMERCIALI. NUMEROSE SONO STATE LE SANZIONI ELEVATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CHE HANNO PORTATO, TRA L’ALTRO, AL SEQUESTRO DI DUE AUTOVETTURE.
Controlli nella movida, due denunciati
18 Settembre 2022 - 20:00
MONDRAGONE – I CARABINIERI DEL REPARTO TERRITORIALE DI MONDRAGONE, NELL’ULTIMO FINE SETTIMANA, CON CONCENTRAZIONE NELLE ORE SERALI E NOTTURNE CONCOMITANTI CON LA C.D. MOVIDA HANNO ESEGUITO UN SERVIZIO COORDINATO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, FINALIZZATO AL CONTRASTO DELL’ILLEGALITÀ DIFFUSA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.