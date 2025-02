Controllo a sorpresa su ditta di rifiuti: imprenditrice denunciata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

GRAZZANISE – I Carabinieri della Stazione di Grazzanise, insieme al personale del NOE di Caserta, hanno effettuato un controllo presso un’azienda specializzata nel recupero di rifiuti non pericolosi. Durante l’ispezione, sono emerse diverse irregolarità.

Infatti, i cumuli di terre e rocce da scavo nell’area destinata alla loro raccolta superavano l’altezza massima consentita di 3 metri, e alcuni impianti non erano posizionati correttamente rispetto alla planimetria approvata. Inoltre, sono stati riscontrati problemi nelle griglie per il drenaggio delle acque di dilavamento, alcune delle quali erano parzialmente ostruite, e l’impianto di nebulizzazione non funzionava come previsto.

A causa di queste violazioni, l’amministratrice della ditta è stata denunciata e sono state imposte sanzioni pecuniarie per un totale di circa 13.000 euro.