Coppa Italia. Cellole di misura ma con carattere: battuto il Casal di Principe (1-0)

Decide La Pietra dopo una traversa di Costanzo. Esordio positivo per il portiere Di Ruocco, bravo a blindare il risultato

CELLOLE (Pietro De Biasio) – Vittoria importante e meritata per il Cellole di mister Raffaele Cottuno che, al “Montecuollo”, supera di misura il Casal di Principe nella gara d’andata del secondo turno di Coppa Italia Campania. Un successo che dà fiducia e slancio alla formazione rossoblù, sostenuta come sempre da un pubblico caldo e numeroso.

Partita subito viva: dopo appena sei minuti, sugli sviluppi di un corner di Luca Riccardi, la difesa ospite riparte in contropiede, ma il portiere Davide Di Ruocco, all’esordio stagionale, si fa trovare pronto murando la conclusione a botta sicura. Al 12’ ci prova Andrea Costanzo dalla distanza, ma il tiro viene intercettato.

I ritmi restano alti e, al 35’, Antonio Salierno sfiora il gol con un destro che esce di poco. Nella ripresa il Cellole alza il baricentro e trova il meritato vantaggio al 12’: Costanzo Francesco centra la traversa e sulla ribattuta Francesco La Pietra è il più lesto di tutti, insaccando l’1-0 che farà esplodere il “Montecuollo”.

Il Casal di Principe di Gianluigi Diana reagisce e va vicino al pari al 24’ su punizione, mentre nel finale colpisce a sua volta una traversa al 45’. Brivido, ma il risultato non cambia. Finisce 1-0 per il Cellole, che fa un passo avanti importante in vista del ritorno, dimostrando solidità e determinazione