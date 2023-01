Coppia di furbetti del Reddito di cittadinanza a rischio processo. “Ne avevano diritto, ecco perché”

Nell’udienza la difesa ha provato a spiegare la posizione dei due utilizzando anche alcuni documenti del comune

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non si sa ancora quale sarà la decisione, ciò che è certo è che nelle prossime ore il giudice Villano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dirà se si andrà a processo per un caso di falsa attribuzione del reddito di cittadinanza ad una coppia casertana.

La coppia beneficiava del reddito in considerazione del fatto che i due non vivevano insieme e, quindi, non potevano sommare il loro guadagno.

Divisi, quindi, avrebbero avuto i requisiti previsti dalla misura assistenziale, vivendo insieme, invece, sarebbe stato un guadagno illegittimo.

Ed è questa la contestazione che la procura di Santa Maria Capua Vetere ha fatto alla coppia.

La posizione dei due, residenti a Casagivoe, assistiti legalmente dall’avvocato Bruno Moscatiello, riguarda la presunta convivenza che non risulta agli atti del comune, la quale non sarebbe avvenuta e quindi la contestazione si baserebbe su un fatto non corretto.

Nelle

prossime ore la risposta del giudice nell’udienza preliminare rispetto alla richiesta dell’accusa e alle tesi della difesa.