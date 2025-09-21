Coppia di turisti si perde nei boschi: carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile scongiurano il peggio

Nel tentativo di ritrovare il sentiero principale, i coniugi sono finiti in una fitta vegetazione di rovi e spine, rimanendo bloccati

CASTEL DI SASSO – Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 20 settembre 2025, per una coppia di turisti olandesi rimasta intrappolata durante un’escursione in montagna nella località Vallata, agro del comune di Castel di Sasso, nel casertano.

Intorno alle ore 13.30, un imprenditore 63enne, originario di Maastricht e residente ad Amsterdam, e la moglie 60enne, medico, entrambi in vacanza, hanno perso l’orientamento durante un percorso escursionistico alle pendici dei monti Trebulani. Nel tentativo di ritrovare il sentiero principale, i coniugi sono finiti in una fitta vegetazione di rovi e spine, rimanendo bloccati.

Resisi conto della difficoltà, i due hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza “112”, riuscendo a comunicare alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Capua la propria posizione, subito geolocalizzata dai militari grazie alle coordinate GPS del loro smartphone.

I militari, dopo aver rilevato che i due olandesi si erano smarriti in una zona impervia del territorio hanno attivato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Formicola e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, i Vigili del Fuoco di Caserta, Protezione Civile e un’ambulanza del servizio “118”.

Durante le fasi di attesa, la coppia di turisti è rimasta costantemente in contatto con il Vice Brigadiere di turno alla Centrale Operativa dell’Arma, che li ha rassicurati fino all’arrivo delle squadre di soccorso. Dopo essere stati raggiunti e liberati dalla vegetazione, i malcapitati sono stati sottoposti a un controllo sanitario direttamente sul posto, senza necessità di ricovero.

Scortati dai Carabinieri, i due turisti sono stati riaccompagnati alla loro auto, parcheggiata nella frazione Strangolagalli di Castel di Sasso, e hanno potuto fare ritorno in autonomia presso il B&B dove alloggiano in questi giorni.

Grazie al tempestivo intervento congiunto delle forze dell’ordine e dei soccorritori, l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze, lasciando solo tanta paura e qualche graffio per i coniugi olandesi, che hanno potuto riprendere la loro vacanza nel cuore della provincia di Caserta.