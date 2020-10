CORONAVIRUS. 27 nuovi casi positivi. Il sindaco: “Prepariamoci ad un fine settimana che non sarà come gli altri”

AVERSA – Non si fermano i contagi da coronavirus ad Aversa. Lo ha reso noto il sindaco Alfonso Golia: “Ci sono stati comunicati 27 nuovi casi positivi. Pertanto ad Aversa abbiamo 179 casi attualmente positivi. Numeri alti che riflettono la tendenza di oggi in Italia (+4325 casi rispetto a ieri) e in Campania (+1760). Numeri che impongono riflessioni attente sui prossimi giorni.

(…) Prepariamoci e naturalmente aspettiamo la sua ufficialità per adeguare le nostre abitudini. Sicuramente dobbiamo prepararci ad un weekend che non sarà come gli altri.”