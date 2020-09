CORONAVIRUS. 4 nuovi positivi in paese: “Il virus sta colpendo tutti”

SAN MARCELLINO – Il sindaco Anacleto Colombiano ha ufficializzato la presenza di nuovi casi di coronavirus in paese: “La situazione contagi nel nostro paese è purtroppo in aumento. Aspettavamo dall’Asl dei risultati e in serata sono arrivati: purtroppo i risultati ci dicono che ci sono altri quattro positivi tra i nostri cittadini. Il bilancio totale è dunque di 31 contagiati. Si tratta di numeri preoccupanti è quindi più che mai necessario rispettare le norme. Il virus sta colpendo tutti, anche i meno giovani. Bisogna essere responsabili per non incorrere in altre e più drastiche soluzioni”.