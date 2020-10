CASAPESENNA – Ancora contagi da coronavirus in provincia di Caserta. A Casapesenna si contano 23 casi. Ecco la nota del sindaco Marcello De Rosa: “Mi sono stati comunicati altri casi positivi. A Casapesenna siamo a quota 23 contagiati da COVID 19 di cui 2 residenti in paesi limitrofi e 7 residenti in una comunità di accoglienza per rifugiati. La situazione in Campania continua ad essere delicata”.