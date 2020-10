CORONAVIRUS. 70 contagi in paese. Il sindaco: “Stiamo valutando la chiusura dei cimiteri per la festività dei defunti”

SANT’ARPINO – Altri 13 contagi da coronavirus sono stati registrati nel territorio del comune di Sant’Arpino. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Dell’Aversana: “A questo punto abbiamo nel comune di Sant’Arpino 70 contagiati covid. Il numero di positivi è alto, SETTANTA persone contagiate mostra l’altissima diffusione del coranavirus nel nostro comune e deve indurre tutti noi a comportamenti responsabili. Questi 70 contagiati restano isolati in ed in contatto con il loro medico di base e con ASL. Il sistema sanitario è in grande difficoltà, l’ASL non ha uomini sufficienti per far fronte a tutte le richieste di risposte di tamponi in tempi rapidi e non può garantire assistenza domiciliare per i nostri contagiati chiusi in casa in attesa di guarire. A tutti loro un affettuoso abbraccio ed AUGURI di pronta guarigione.”

“Per quanto mi riguarda vi terrò sempre informati di tutte le notizie in mio possesso. Da contatti telefonici avuti con loro ho riscontrato che, tranne pochissimi casi, i nostri concittadini sono asintomatici senza difficoltà fisiche. I bambini stanno tutti benissimo. Voglio chiarire che la discrasia fra i numeri che pubblico io e quelli che leggete dall’ASL non è dovuto ad un complotto del sindaco che vuole nascondere i numeri, sarebbe davvero ridicolo. Penso che l’ASL pubblichi dati non aggiornati con i guariti con la velocità dovuta, spesso riporta coloro che hanno solo residenza anagrafica in paese ma vivono in altri comuni, che io contatto telefonicamente e non riporto nei miei contagiati, probabilmente inseriscono anche qualche tampone positivo di controllo, a me forniscono i dati in ritardo rispetto a quelli che loro pubblicano, avranno inserito anche coloro che hanno fatto tampone in ospedale oppure nei centri privati, ed al sottoscritto non vengono comunicati, ,tante le possibili cause, il sistema è in sofferenza per la grande mole di lavoro. Il dato dei positivi covid resta altissimo, la contagiosità elevata, occorre stare in guardia ed evitare assembramenti, probabilmente chiuderemo il cimitero per la festività dei defunti, stiamo valutando questa decisione.”