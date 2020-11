CORONAVIRUS. Altre due vittime del COVID. Il sindaco: “Il contagio è ancora troppo veloce”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Covid continua a mietere vittime nella città di Santa Maria Capua Vetere. A darne notizie alla cittadinanza, il sindaco Antonio Mirra. Si tratta di due uomini, uno di 74 anni, con patologie pregresse, ed un 71enne che, invece, non aveva altre patologie. Il trend purtroppo è in aumento. Abbiamo 485 persone attualmente positive: nelle ultime tre settimane abbiamo avuto 24 nuovi positivi al giorno. Il contagio è ancora troppo veloce in città e questo ci deve spingere a tenere massima attenzione al rispetto delle regole. Ho ricevuto molte lettere da parte dei genitori, ma io devo garantire la sicurezza, soprattutto dei bambini. Quando il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiuse le scuole ad ottobre, a Santa Maria Capua Vetere c’erano appena 59 casi positivi – ha aggiunto il sindaco Mirra – Oggi ne abbiamo 485. Già allora vi era una difficoltà di tracciamento dei positivi collegati alla scuola, oggi non possiamo rischiare di correre nuovi rischi”.