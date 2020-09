CORONAVIRUS. Arriva in ospedale coi sintomi del Covid. Chiuso il pronto soccorso del San Rocco

SESSA AURUNCA (Maria Assunta Cavallo) – Chiuso questa sera il Pronto Soccorso dell’ Ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca per un sospetto caso Covid-19. Sul paziente è stato già eseguito il tampone e si è in attesa del test. Non bisogna mai dimenticare che chi ha sintomi simili al Covid19 deve rispettare le regole, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali, altrimenti si rischia non solo di diffondere il contagio, ma nel caso in cui ci si rechi al P.S., di penalizzare altri pazienti che giungono in ospedale per altre problematiche.