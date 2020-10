CORONAVIRUS. Ha sintomi influenzali, assessore contagiato e sindaco in quarantena. Positivi una bimba e un ragazzino

CASALUCE – In un lungo post su facebook il sindaco di Casaluce Antonio Tatone ha spiegato che l’assessore Pasquale Felaco è risultato positivo al coronavirus. Ma non solo.

Pubblichiamo integralmente la nota del primo cittadino: “Rendo noto che l’Assessore Pasquale Felaco nella giornata di venerdì ha avvertito comuni sintomi influenzali. Responsabilmente, si è auto isolato in attesa del tampone che ha eseguito nella giornata di domenica. Purtroppo è risultato positivo per cui è in quarantena domiciliare ed è in discrete condizioni di salute. Tra i suoi contatti “diretti” ci sono stato anche io, per cui mi sono affrettato ad eseguire il primo tampone il cui risultato fortunatamente è stato negativo. Ciononostante, per evitare eventuali contagi, sono in quarantena fiduciaria in attesa del secondo tampone che effettuerò lunedì 19 e spero che confermi quanto emerso dal primo in modo da potermi consentire di riprendere le abituali attività.