CORONAVIRUS. In Campania risale indice il contagio, 6 morti in 48 ore

REGIONALE – Sono 68, nelle ultime 24 ore, i casi positivi in Campania su 1.494 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari all’1,91%, oggi risale al 4,55% ma con un minor numero di test. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, si registrano 6 vittime nelle ultime 48 ore e dieci decedute in precedenza ma registrate ieri. Negli ospedali cala a 17 (- 2) il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, in aumento quelli di degenza che oggi sono 221 (211 in precedenza).