CORONAVIRUS. In tutta la Campania in 24 ore solo 4 contagiati a Napoli. La regione è davvero fuori pericolo?

Tra il 30 e il 31 maggio, eseguiti 2315 tamponi

REGIONALE – Un morto e quattro contagiati in piu’ in Campania tra la mezzanotte del 30 maggio e la stessa ora di ieri, 31 maggio. Secondo quanto rende noto l’Unita’ di crisi della Protezione Civile della Campania, sempre facendo riferimento allo stesso lasso di tempo, in ben quattro province della regione (Caserta, Benevento, Avellino e Salerno) non sono state rilevate persone positive al Coronavirus. I quattro contagiati sono stati individuati a Napoli (uno) e in provincia (tre). Tra il 30 e il 31 maggio, infine, sono stati eseguiti 2315 tamponi.