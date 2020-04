CORONAVIRUS. L’Unità di crisi informa: nell’Agro Aversano altri 2 contagiati

SAN CIPRIANO D’AVERSA/VILLA DI BRIANO – E’ stato il sindaco Vincenzo Caterino di San Cipriano d’Aversa ad annunciare il terzo tampone positivo in città. “Ad entrambi l’augurio di pronta guarigione – ha scritto su Facebook -. Intanto, non abbassiamo la guardia, il picco qui in Campania ancora non è arrivato”.

Anche il sindaco Luigi Della Corte di Villa di Briano è stato informato dall’Unità di Crisi dell’Asl di un secondo tampone positivo al virus.

“Non si tratta di un caso collegato al primo – ha annunciato sui social -. “Non chiedete il nome. Basta con questa caccia all’untore”.