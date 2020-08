CORONAVIRUS. Quasi 1.000 casi di contagio in provincia di CASERTA

CASERTA (red.cro.) – Si avvicina a quota mille il numero delle persone risultate positive al Coronavirus nel Casertano da inizio pandemia. E si registra anche il quarantottesimo morto, si tratta di un anziano di Lusciano già ricoverato per patologie pregresse, che si e’ scoperto positivo al Covid.

Ad oggi sono 992 i contagiati in totale da marzo, ma oltre un terzo dei contagi e’ avvenuto tra fine luglio e agosto, mese quest’ultimo in cui le positivita’ sono schizzate in alto soprattutto a causa dei rientri dalle ferie fuori regione. Negli ultimi giorni si viaggia ad una media quotidiana di 25-30 positivi: ieri erano 30 rispetto al giorno precedente, oggi sono 29 piu’ di ieri. Focolai sono emersi ad Aversa, con 61 contagiati nelle ultime settimane a fronte di una trentina di casi accertati tra marzo e giugno.

Anche nei comuni dell’hinterland aversano i contagi sono aumentati di molto negli ultimi giorni: 12 a Casapesenna, 15 a Teverola, 8 a Casal di Principe, dove e’ risultato contagiato anche il sindaco, 15 a Lusciano, dove si e’ registrato il 48esimo morto per Covid in provincia. Quaranta i contagi riscontrati nelle ultime settimane nel capoluogo Caserta, dove nei primi tre mesi di pandemia i casi erano stati 32. Non si spegne inoltre il focolaio di Roccamonfina, con 25 persone positive.