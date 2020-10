CORONAVIRUS. Sei persone contagiate nello stesso nucleo familiare. Il sindaco Di Fruscio: “Tutte già in isolamento”

PIETRAMELARA – Continuano ad aumentare i casi di coronavirus nel piccolo comune di Pietramelara. Sono infatti 6 le persone contagiate dal Covid-19. E’ il sindaco Pasquale Di Fruscio a renderlo noto in una nota pubblicata sul profilo Facebook: “Si tratta di persone appartenenti allo stesso contesto familiare, collocate in isolamento domiciliare e monitorate dal personale dell’Asl. Esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno a chi in questo momento sta affrontando questa difficile situazione augurando una pronta guarigione”. Poi l’ennesima raccomandazione ai cittadini: “Mantenete il distanziamento, usate le mascherine anche all’aperto e lavate frequentemente le mani. In caso di presenza dei sintomi (febbre oltre 37.5°, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza) bisogna restare a casa e avvertire il medico di base”.