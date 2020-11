CORONAVIRUS. Terza vittima in città per il virus. Il sindaco Pellegrino: “Sono vicino alla famiglia Chianese”

PARETE – La città conta un’altra vittima per Covid. La notizia è stata data dal sindaco di Parete Gino Pellegrino su Facebook.

“Purtroppo ieri questo maledetto coronavirus si è portato via un altro nostro concittadino. Un abbraccio alla famiglia Chianese per la perdita del proprio caro. Oggi il mio pensiero va agli Amici.

Questo maledetto covid-19 ha completamente stravolto le nostre vite.



È cambiato il modo di fare scuola, di lavorare, di relazionarci con la famiglia e con gli amici.Oggi pensavo proprio a loro, gli Amici.Sono parte essenziale della nostra vita di relazione.

Noi non siamo fatti per l’isolamento. Mancano i parenti, i colleghi di lavoro, i compagni di classe (per i più piccoli) e mancano loro, gli Amici, quelli che abbiamo scelto e che rendono più ricca e più bella la nostra esistenza.

Con loro condividiamo esperienze, emozioni, momenti di gioia e momenti difficili. Con loro condividiamo la nostra vita.

Questa forzata distanza a cui ci obbliga il coronavirus – ha continuato il sindaco – ci priva dei loro abbracci, dei momenti di convivialita’, di svago e di condivisione ma non dei loro sorrisi dietro la mascherina e neanche del loro conforto sebbene esso ci giunga in altri modi: una voce al telefono, un volto davanti ad una web cam.

È sicuramente un momento difficile per chiunque a prescindere dall’età: gli amici sono uno dei pilastri su cui si fonda il nostro essere Umani.

Ci conforta il pensiero che l’Amicizia, quella vera, resiste al tempo, alle distanze e ai silenzi e ritrovare i nostri amici è un’altra delle motivazioni che oggi deve spingerci al rigore e alla prudenza.

Cari amici, i momenti belli torneranno e avremo modo di recuperare tutto quello che ci manca adesso” – ha concluso il primo cittadino.