Corruzione e appalti truccati, niente misure cautelare per l’ingegnere di CASERTA

CASERTA – Non avrà più di presentarsi presso un ufficio di polizia giudiziaria, ad una determinata ora, in un determinato giorno, Antonio Carrabba, il 61enne di Tuoro, frazione di Caserta, indagato nell’inchiesta per gli appalti truccati a favore della Cytec per opere al Rione Terra di Pozzuoli.

Il dirigente di questa società, guidata da Salvatore Musella, arrestato nel corso dell’indagine, ha ricevuto la revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dal tribunale del Riesame di Napoli.

Dal giudice per le indagini preliminari Antonio Baldassarre, il 61enne Carrabba prendeva parte in prima persona agli accordi collusivi alle trattative per indirizzare la gara a favore della società di Musella.