CORONAVIRUS. Troppi positivi in città, sindaco casertano vieta funerali in chiesa

CASAL DI PRINCIPE – Una misura ritenuta urgente quella presente nell’ultima ordinanza firmata dal sindaco di Casal di Principe Renato Natale. Per eliminare il rischio di assembramenti dovuti alla funzione, la fascia tricolore casalese ha appena vietato i funerali in chiesa. Con lo strumento in mano ai primi cittadini, l’ordinanza sindacale, è stato deciso che i riti funebri, in caso di decesso naturale, per malattia, per covid, o in qualsiasi altra situazione, saranno officiati direttamente nel cimitero cittadino e non in chiesa.

Alla benedizione potranno partecipare non più di 20 persone, sempre con la mascherina e garantendo la distanza minima di sicurezza.