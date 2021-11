REGIONALE – Sono 615 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 23.294 test processati. Il tasso di incidenza è al 2,64%, in risalita rispetto al giorno precedente (2,06). Sei le nuove vittime indicate nel bollettino dell’Unità di crisi, di cui cinque decedute nelle ultime 48 ore. In lieve discesa l’occupazione dei posti letto, a quota 18 nelle intensive (-3) e 262 nelle degenze.