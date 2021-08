REGIONALE – In Campania il tasso di positivita’ aumenta dal 3,4% di ieri al 4,68% ma a fronte di un calo di test effettuati. I positivi sono 183 su un totale di 3.907 tamponi. 4 i morti nelle ultime 48 ore, altri due verificatisi in precedenza ma registrati ieri. Stabile l’occupazione delle terapie intensive (15), in leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 313 di ieri ai 317 di oggi.