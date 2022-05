REGIONALE – Sono 5.341 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 32.463 test esaminati. Il tasso di incidenza è in significativa discesa di circa due punti e mezzo, al 16,45% contro il 18,94 di ieri. Il bollettino della Regione segnala otto nuove vittime di cui cinque nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. In lieve miglioramento l’occupazione dei posti letto, che nelle intensive scende a quota 42 (-2) e nelle degenze a 713 (-9).