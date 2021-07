COVID IN CAMPANIA. Oggi nessun decesso. 169 nuovi casi, ma calano i ricoveri. LEGGI I DATI

CASERTA – In Campania si registrano 169 nuovi positivi su 6.089 tamponi molecolari. Il tasso di contagio e’ sostanzialmente stabile: 2,77% rispetto al 2,82 di ieri. Non si registra nessun decesso. Stabile l’occupazione delle terapie intensive (15 posti), in calo quella dei reparti di degenza ordinaria (da 200 a 196).

Come vi spiegavamo nell’articolo relativo ai numeri del contagio in provincia di Caserta(CLICCA QUI PER LA TABELLA COMUNE PER COMUNE), è il dato sugli ospedalizzati a fare da importante cartina di tornasole sulla situazione provinciale, regionale e nazionale. Il vaccino diminuisce la possibilità di contagiarsi e fa crollare le percentuali di positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere, per mesi strapiene di degenti a lottare gli effetti del virus.