COVID. Positivi nello staff: chiude locale

PIEDIMONTE MATESE – Chiude il ‘Penza bar bistrot cafè’ di Piedimonte Matese dopo la riscontrata positività al Covid di alcuni membri dello staff. “A partire da oggi il Penza resterà chiuso poiché membri dello staff sono risultati positivi” si legge in un messaggio sui social. “In questi giorni ci eravamo già sottoposti a tamponi con esito negativo, ma in via precauzionale abbiamo deciso di ripetere i test ogni due giorni ed oggi ci sono stati i primi positivi. Cercheremo di tenervi aggiornati e fare del nostro meglio per rendere il ‘Penza’ un luogo sicuro. Apriremo solo quando saremo sicuri che lo staff sarà in completa salute. Siamo solidali con tutti coloro che in questo momento hanno dovuto chiudere la propria attività. Ci riprenderemo presto tutti insieme”.