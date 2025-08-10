Porta crack e hashish in carcere per noto pizzaiolo casertano: arrestata la fidanzata 29enne

Nella stessa giornata, a seguito di una perquisizione interna nel reparto “Nilo”, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due telefoni cellulari, completi di caricatori e batterie, in violazione della normativa penitenziaria.

CAPUA/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non abbassano la guardia gli agenti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, guidati dal comandante Alberta Rengone, costantemente impegnati nel contrasto all’introduzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto.

Nelle scorse ore, una donna di 29 anni, M.F.R. residente a Santa Maria Capua Vetere, è stata arrestata e posta a detenzione domiciliare dopo essere stata sorpresa in possesso di 30 grammi di crack e 100 grammi di hashish. La droga era destinata al fidanzato A.D.L. detenuto dal mese di febbraio nel reparto “Tevere” e noto pizzaiolo di Capua. Il tentativo di introduzione è avvenuto durante il colloquio con il detenuto. La droga occultata negli slip non è sfuggita agli agenti

Nella stessa giornata, a seguito di una perquisizione interna nel reparto “Nilo”, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due telefoni cellulari, completi di caricatori e batterie, in violazione della normativa penitenziaria.

L’operazione conferma l’attenzione e la prontezza della Polizia Penitenziaria dell’istituto, impegnata quotidianamente a prevenire episodi che possano compromettere la sicurezza e l’ordine all’interno della struttura.

