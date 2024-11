Crea un sito online falso per vendere ricambi per auto: NEI GUAI 20ENNE CASERTANO GENIO DELLA TRUFFA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VILLA LITERNO – Aveva realizzato siti web per la vendita online di ricambi auto il 20 enne di Villa Literno denunciato dai carabinieri della locale Stazione per il reato di truffa.

In realtà, i militari dell’Arma si erano recati presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanza stupefacenti.

Una volta all’interno, oltre a trovare e sequestrare una modica quantità di marijuana, per il cui possesso il 20enne è stato segnalato alla Prefettura di Caserta, i carabinieri hanno sequestrato anche tre telefoni cellulari attraverso i quali, cosi è stato poi accertato, il giovane realizzava truffe online.

E’ stato proprio grazie al ripetuto squillo di uno dei tre telefoni e i continui messaggi testuali che giungevano su quello stesso apparecchio telefonico di rimostranze per la mancata spedizione dei ricambi auto, che i carabinieri hanno scoperto che in realtà il giovane era un truffatore.

E’ stato così possibile accertare che questi, attraverso una nota App di messaggistica istantanea con profilo “business” riferito a una ignara azienda di autodemolizione di Modena, aveva perpetrato numerose truffe in danno di ignari acquirenti che, credendo di rivolgersi alla citata azienda acquistavano, dietro pagamento avvenuto a mezzo bonifico bancario, motori o ricambi di auto, senza poi ricevere la merce.

Come poi accertato dai carabinieri, nei confronti del giovane utilizzatore di quella utenza telefonica risultavano, nel solo anno 2024, trentadue denunce querele per truffa, per un valore stimato in 6000 €, perpetrate nei confronti di ignari acquirenti dislocati su tutto il territorio nazionale.