Dal cavallo al “cane di ritorno”: ruba cucciolo di maltese e chiede il riscatto, ARRESTATO 16enne

Arrestato con l’accusa di tentata estorsione. Denunciato per lo stesso reato anche il padre

GIUGLIANO – “Se vuoi rivedere il cane prepara 450 euro”. È la richiesta giunta telefonicamente a una donna a cui avevano poco prima sottratto dal giardino Cindy, un piccolo maltese, affidatole da un’ amica. Tutto è successo a Varcaturo, frazione del popoloso comune di Giugliano in Campania.

I proprietari, per qualche giorno, avevano affidato il cane ad una loro amica quando, improvvisamente, ieri, l’animale è sparito, prelevato da qualcuno nel giardino in cui stava riposando. Poche ore dopo arriva telefonicamente una richiesta di riscatto: se vuoi rivedere il cane devi darmi 450 euro. La donna senza esitazione si è rivolta ai carabinieri che sono stati al gioco e si sono presentati all’appuntamento. In manette è finito un 16enne incensurato del posto, poi portato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei. Dovrà rispondere di tentata estorsione