Dal governo 300.milioni di euro per le ecoballe. Zinzi: “Totalmente dimenticate da De Luca”

L’annuncio del parlamentare della Lega. “Questi sono dati di fatto, dal presidente della Regione solo chiacchiere e promesse trradite”

IL COMUNICATO STAMPA DI ZINZI

CASERTA – 300 mln per rimozione ecoballe dimenticate da”300 milioni di euro alla Campania per lo smaltimento delle ecoballe, quelle dimenticate da De Luca e che stanno ancora lì nonostante gli annunci roboanti del governatore. Ringraziamo il Cipess e il sottosegretario Morelli per queste risorse importanti per un territorio a cui potrà essere garantita la prosecuzione di due interventi di grande rilevanza proprio per affrontare un’emergenza ignorata per troppi anni”. Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

“Ancora una volta questo Governo dimostra di essere a lavoro per rimediare in maniera concreta – aggiunge – ai ritardi di De Luca e della sinistra”.