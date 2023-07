“Dammi il monopattino o ti uccido”, rapinatore in manette

E’ accaduto in via Seggio, ad Aversa.

AVERSA. Minacciato di morte per il monopattino elettrico. Sono stati i carabinieri della stazione di Aversa, su disposizione della procura di Aversa-Napoli nord, a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per P.F., queste le iniziali dell’uomo arrestato per rapina.

I fatti sono accaduti il 4 giugno scorso in via Seggio ad Aversa: qui, la giovane vittima veniva avvicinata dall’uomo mentre era ferma davanti ad un distributore di sigarette. L’uomo, prima gli chiedeva di poter provare il monopattino, ma quando il ragazzo ha opposto un rifiuto, lo minacciava di morte: “Ti uccido se non mi dai il monopattino”. Dopo la minaccia, spingeva la vittima a terra e si allontanava con il mezzo. I carabinieri, dopo la denuncia del giovane, avvivano le indagini e, arrivati a casa dell’indagato, trovavano il monopattino, poi restituito al proprietario.