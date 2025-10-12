Daniele Meucci e Sofiia Yaremchuk, doppietta dell’Esercito alla Flik Flok di Caserta

Il Campionato Master dei 10 km premia la superiorità dei due atleti dell’Esercito. Pubblico delle grandi occasioni e Villaggio Cremisi gremito per una domenica di corsa e passione

CASERTA (Pietro De Biasio) – Una domenica da incorniciare, quella vissuta a Caserta per la XXII edizione della “Flik Flok di corsa con i bersaglieri”, organizzata con la consueta precisione militare dall’A.S.D. Esercito Garibaldi e dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, sotto l’egida della Fidal Campania. Il sole, alto e limpido, ha reso ancora più scenografico il colpo d’occhio di viale Giulio Douhet, dove si sono riversati mille uomini e ottocento donne, in rappresentanza di 204 società. Un evento che ha offerto non solo sport, ma anche spettacolo, disciplina e orgoglio tricolore.

Le due aree, partenza e arrivo, gremite di migliaia di persone hanno regalato un impatto visivo degno delle migliori mezze maratone internazionali. E non è un caso che un per l’evento sportivo di questo tipo – il più partecipato d’Italia – fossero presenti Carlo Capalbio e Alfredo Varriale della Coelmo Napoli City Hal Marathon e il presidente Fidal Campania Bruno Fabozzi. A fare gli onori di casa il Tenente Colonnello Domenico Di Palo, presidente del Gruppo Sportivo Garibaldi, affiancato dal Generale di Brigata Daniele Cesaro, comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”.

Accanto a loro, uno speaker d’eccezione: Carlo Cantales, consigliere nazionale Fidal, che ha scandito con professionalità e ritmo ogni momento della mattinata, trasformando la cronaca della gara in un racconto corale. L’organizzazione, impeccabile in ogni dettaglio, ha confermato ancora una volta il valore dell’Esercito Italiano anche nella promozione sportiva.

Caserta, completamente blindata da forze dell’ordine, polizia municipale e volontari, ha risposto con entusiasmo: lungo il percorso si sono viste famiglie, scolaresche e curiosi applaudire ogni passaggio, mentre nel “Villaggio Cremisi”, ai giardinetti della Reggia, il clima era di autentica festa popolare.

Sul piano tecnico, il Campionato Nazionale Master dei 10 km su strada ha visto protagonisti due nomi noti dell’atletica italiana. Tra gli uomini, Daniele Meucci (C.S. Esercito), ex campione europeo di maratona, ha dominato in 30:00 netti, imprimendo fin dai primi chilometri il proprio ritmo da leader. Dietro di lui, l’ottimo Hicham Boufars (International Security Service, 30:32) e il compagno di squadra Abdellah Latam (31:39), entrambi autori di una prova coraggiosa. Tra le donne, ennesima conferma per Sofiia Yaremchuk (C.S. Esercito), vincitrice in 32:52, prestazione di livello assoluto che ha distanziato nettamente Francesca Palomba (Caivano Runners, 36:16) e Annamaria Naddeo (Running Club Napoli, 36:56).

Una giornata perfetta, sotto tutti i punti di vista: organizzazione, partecipazione e risultati tecnici. La Flik Flok 2025 ha dimostrato che quando la macchina organizzativa dell’Esercito si mette in moto, il risultato non può che essere d’eccellenza. E in un contesto così ricco di passione e simboli nazionali, la vittoria di Meucci e Yaremchuk, due atleti-simbolo del Centro Sportivo Esercito – suona quasi come un sigillo naturale: quello della qualità, della dedizione e del rispetto per la corsa. Caserta, ancora una volta, ha risposto presente. E la Flik Flok, da semplice gara militare, si conferma ormai un punto fermo del calendario podistico italiano.