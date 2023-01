ORTA DI ATELLA – Per diversi minuti si è sperato che il malessere che aveva colpito la sessantunenne protagonista di questa tragica vicenda consumatasi ad Orta di Atella, fosse, come si suol dire, un allarme rientrato, un mancamento che non avrebbe portato, quindi, a gravi conseguenze.

Invece, è deceduta la signora soccorsa dal 118 in via Toscanini, nel cuore del centro atellano.

La donna era in compagnia della nipote quando è stata stroncata da un improvviso malore.