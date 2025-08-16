Decine e decine di vacanzieri truffati da un’agenzia di viaggi. Ecco chi è la titolare “scomparsa”. Agenzia chiusa e…

Forniamo ulteriori particolari sulla vicenda

S. MARIA CAPUA VETERE – Ha stupito in molti la presunta truffa operata a danno di molti clienti da parte di un’agenzia di viaggi della città che, in sostanza, si è presa i soldi e ha poi lasciato con un palmo di naso, con le valigie in mano, gli aspiranti vacanzieri.

Intanto, possiamo dire che l’agenzia si chiama “Voglia di libertà” e in libertà volontaria pare essersi messa la signora Mara, titolare dell’agenzia.

Lo stupore è legato al fatto che questa attività, stando alle testimonianze di chi la conosceva, esisteva già da qualche anno e in passato non si erano mai registrati problemi di sorta.

Dal giorno in cui lo scandalo è venuto fuori, le porte dell’agenzia sono chiuse e serrate. In un primo tempo la signora di cui sopra si sarebbe giustificata affermando che ciò fosse dovuto ad una seria malattia di una congiunta, ma la congiunta in questione sarebbe stata avvistata in città in splendida forma.

Ovviamente tutte le persone truffate, tra cui anche titolari di altri negozi commerciali di Santa Maria Capua Vetere, hanno sporto denuncia ai carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini.

Questo è il nostro terzo articolo sull’argomento, dove abbiamo voluto aggiungere qualche ulteriore dettaglio a ciò che abbiamo scritto nei nostri articoli e i cui link pubblichiamo in calce.