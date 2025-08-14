VIAGGI TRUFFA A S.MARIA C.V.. Pagano migliaia di euro per la vacanza di Ferragosto. Ma l’agenzia scompare con i soldi e niente ferie

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un sogno trasformato in incubo. Diverse persone si sarebbero sono viste negare la meritata vacanza dopo aver affidato i loro risparmi al titolare di un’agenzia di viaggi di Santa Maria Capua Vetere che, dopo aver riscosso i pagamenti, sembra essere misteriosamente scomparso. Tra le vittime, una coppia di negozianti che aveva organizzato con mesi di anticipo una fuga dal lavoro quotidiano, solo per scoprire all’ultimo momento che il volo prenotato non esisteva.

“Eravamo pronti a partire, le valigie erano fatte e l’entusiasmo alle stelle”, racconta uno dei due commercianti, la voce spezzata dalla rabbia. “Poi, 24 ore prima del decollo, ci comunicano che i nostri posti non sono mai stati confermati. È stato un colpo al cuore”. La loro storia, però, non è che l’inizio. Sui social e attraverso il passaparola stanno emergendo decine di casi analoghi: viaggi pagati in anticipo, prenotazioni inesistenti e turisti lasciati a piedi, a volte già sul posto, costretti a riorganizzare tutto in fretta e furia.

Alcuni clienti, sospettando qualcosa di strano, si sono recati di persona nella sede dell’agenzia. Le risposte ottenute, però, sono state vaghe: problemi tecnici, ritardi nei rimborsi, assicurazioni mai mantenute. Poi, il silenzio. L’ufficio è stato chiuso da un giorno all’altro, lasciando solo un’email generica che citava “difficoltà finanziarie” e garantiva (senza alcun seguito) un futuro risarcimento.