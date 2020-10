DECRETO CORONAVIRUS. Ecco a che ora parlerà Conte. Cosa potrebbe cambiare per bar e ristoranti

CASERTA – La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm per le misure anti Covid dovrebbe tenersi attorno alle 20. Si apprende da fonti di governo.

In corso a Palazzo Chigi la riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione dei partiti di governo. Sono presenti i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini, Teresa Bellanova, Alfonso Bonafede e Francesco Boccia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. In serata Conte dovrebbe firmare il nuovo Dpcm con le misure di contrasto all’epidemia di coronavirus e tenere una conferenza stampa. Stamani Boccia e altri ministri (Manfredi, Azzolina, Speranza, De Micheli) hanno incontrato i rappresentanti di Regioni ed enti locali per fare il punto sulle nuove norme. Tra le misure concordate, l’incremento dello smart working, lo scaglionamento degli orari di ingresso delle scuole superiori, il rafforzamento del trasporto pubblico. Dovrebbe essere prevista la chiusura alle 24 di ristoranti e locali e viene valutata la possibilità di prevedere l’obbligo di consumazione al tavolo dopo le 18 per evitare gli assembramenti. Secondo quanto riferito dalle regioni, non sono previste al momento misure di limitazione per parrucchieri e centri estetici, così come neppure per palestre e piscine.