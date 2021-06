TEANO – Ladri rubano cucciolo di labrador dal giardino di una villetta a Teano. E’ accaduto sera nella contrada Passerelle. Il proprietario si è accorto del furto dell’animale solo a fatto compiuto.

La nostra provincia non è nuova a furti del genere, tale pratica spesso si trasforma in un facile guadagno per i delinquenti senza scrupoli nel momento della rivendita.